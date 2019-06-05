Билет из Перми в Прагу может составить 11 тыс. рублей в одну сторону

Стоимость билета до Праги из Перми в одну сторону, по предварительным данным, будет примерно 11 тыс. руб., сообщил источник в кабмине. Для сравнения: стоимость билета до Праги из Екатеринбурга с вылетом завтра, по данным поисковых сервисов, 9,9 тыс. руб.

Напомним, вчера депутаты рабочей группы по бюджету поддержали субсидирование международных авиарейсов из Большого Савино. Субсидирование рейсов начнется с 1 сентября. До конца года на эти цели может быть выделено 44 млн руб. В качестве приоритетного варианта краевые власти рассматривают предложение «Уральских авиалиний» об открытии рейса Пермь — Прага. Ожидается, что полетная программа начнется 15 сентября, периодичность рейса составит 2 раза в неделю.