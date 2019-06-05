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Ремонт сквера на набережной Камы оценили в 136 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» — от лестничного спуска с ул. Попова до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь». Общая площадь благоустройства составляет 29 077 кв. м. Территория используется в качестве прогулочной зоны, а также для проведения культурно-массовых мероприятий. Проектом предусмотрено формирование зоны проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий и прогулочной зоны, а также прокладка сети электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения.

Все работы необходимо выполнить до 30 ноября 2020 года. Аукцион пройдет 27 июня. Максимальная цена контракта — 136,8 млн руб.

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