Открытый диалог с малым бизнесом

В Уфе прошло мероприятие Open Talk с участием врио главы республики Радия Хабирова. В формате открытой дискуссии приняли участие представители бизнеса, органов государственной власти и общественности. О том, какую поддержку предпринимателям оказывает Альфа-Банк, рассказывает региональный управляющий банка в Уфе Радик Ахметшин.

Что наиболее востребовано малым бизнесом сегодня?

Малый бизнес работает в условиях жесткой конкуренции — каждая минута на счету, времени и ресурсов на бюрократию и беготню с документами, крайне мало, нужно заниматься бизнесом. Поэтому востребовано все, что сэкономит деньги и время и ускорит работу – быстрые расчеты с контрагентами, оперативное управление счетами компании с мобильного телефона, возможность быстро получить кредитные ресурсы. Альфа-Банк один из первых на российском рынке начал внедрять онлайн-сервисы и постоянно совершенствует продукты и решения, переводя в онлайн максимум операций: от открытия счета до кредитования.

Назову самые востребованные сервисы. Бронирование счета on-line на сайте банка, что позволяет клиентам оперативно, в течение нескольких минут заполнить анкету и получить номер счета без посещения офиса банка. Очень удобно, если есть необходимость срочного получения реквизитов.

Топ-2 среди предпринимателей - виртуальная карта для бизнеса. Мы запустили ее год назад, востребованность данной карты растет с каждым месяцем , объемы операций возрастают. По функционалу это полноценный платежный инструмент, выпускается за 60 секунд в интернет-банке и мобильном приложении. Не надо посещать офис или ждать доставки курьером. Клиенты используют эту карту как "запасной кошелек", что особенно актуально в заграничных командировках. В случае потери или кражи кошелька с наличными деньгами и пластиковыми картами виртуальная карта — это выход, можно моментально выпустить карту и оплатить расходы или с помощью смартфона получить наличные в банкомате с NFC-ридером. И что важно, учитывая, что карта не имеет физического носителя, ее невозможно потерять. А при краже смартфона, оборудованного NFC-модулем, злоумышленникам затруднительно обойти современные средства идентификации (отпечаток пальца, face ID).

Клиенты Альфа-Банка — предприниматели, активно используют торговый эквайринг. Клиент бесплатно получает терминал, его не нужно выкупать и платить абонентскую плату при выполнении условий по обороту. Предпринимателю доступно закрытие всех основных потребностей в одном банке, скорость зачисления на счет клиента один рабочий день.

Отдельная тема — наши сервисы для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Альфа-Банк первым из российских банков предложил клиентам малого и среднего бизнеса прямо в интернет-банке покупать валюту по самым выгодным курсам, которые максимально приближены к биржевым. Клиент следит за динамикой курсов валюты и заключает сделки в режиме онлайн, зачисление валюты происходит сразу на расчетный счет в банке, что дает клиентам возможность моментально реагировать на изменения на валютном рынке.

Есть ли у предпринимателя возможность получить кредит в Альфа-Банке без залога?

Да, если у вас живой, работающий бизнес, но нет имущества, которое можно предоставить в залог, вы можете рассчитывать на кредит. Так, в Альфа-Банке есть кредит на развитие бизнеса «Партнер» - сумма от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, цели — любые.

Если предприниматель хотел бы увеличить сумму кредита, то ему подойдет «Бизнес-кредит». Данный кредит является целевым и предоставляется непосредственно юридическим лицам и ИП на расчетный счет в Альфа-Банке. Сумма кредита значительно больше – до 10 млн. рублей. И выплата процентов по кредиту учитывается в бухгалтерской отчетности для снижения налогооблагаемой базы. Залоговое обеспечение и страхование не требуется, дополнительные комиссии отсутствуют.

Можете рассказать, сколько обслуживается предпринимателей в вашем банке, есть ли динамика?

За 2018 год число клиентов — индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса в Альфа-Банке выросло с 306 тысяч почти до 380 тысяч. Мы и дальше планируем развивать это направление, увеличивать долю на рынке с помощью технологичных решений и гибкому подходу к запросам клиентов.