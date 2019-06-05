Завершается строительство конгресс-центра в Екатеринбурге

Завершается строительство конгресс-центра, входящего в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в котором планируется провести Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, ориентировочная дата ввода здания в эксплуатацию — 17 июня. Сейчас строители заканчивают отделку внутренних помещений.

«Остались только приятные хлопоты, весь основной массив строительства такого сложного объекта пройден. До 14 июня после завершения всех пуско-наладочных работ планируем получить заключение о соответствии построенного объекта требованиям регламентов и проектной документации. После этого возможно получение разрешения на ввод в эксплуатацию»,— рассказал он по итогам осмотра стройплощадки.

Первый заместитель главы региона Алексей Орлов сообщил, что при проектировке здания учитывались требования первого состава Cirque du Soleil. «Только высота купола здесь 38 м. До этого первый состав к нам не приезжал, потому что не было такой возможности. Сегодня это возможно»,— приводят слова замгубернатора департамент информполитики.

Конгресс-центр был предусмотрен в 2010 году планом развития МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь здания 41,6 тыс. кв. м. Основной зал рассчитан на 4 тыс. посадочных мест. Изначально строительством должен был заниматься «Русград», проект которого оценивался в 3,5 млрд руб. Однако летом 2017 года проект был передан «Синаре», что свердловские власти объясняли сжатыми сроками на строительство и большими ресурсами холдинга. Позже стало известно, что стоимость строительства выросла до 9,6 млрд руб.

Подробнее о проекте строительства — в материале “Ъ-Урал” «Центр подготовили для президента»