Для детской поликлиники в Пензе построят новое здание

В Пензе выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документации для строительства нового здания для детской поликлиники №1. Строительство планируют начать в 2020 году, уточняет пресс-служба областного правительства.

Побывав в старом здании поликлиники, губернатор Иван Белозерцев распорядился провести встречу с собственником для определения дальнейшей судьбы объекта на улице Володарского, 56.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что «здание ветхое, но оно представляет историческую ценность… Поэтому в любом случае будем восстанавливать». Он предложил провести встречу с владельцем и строителями для определения дальнейшего назначения здания.

Иван Сергеев