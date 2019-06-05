Глава минздрава Красноярского края уходит в отставку

Глава минздрава Красноярского края Виталий Денисов уйдет в отставку 8 июня 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Александр Усс.

По информации пресс-службы краевого правительства, временно исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили Марию Бичурину - заместитель министра. Виталий Денисов покинул должность по собственному желанию, сообщается в документах на сайте правительства края.

Виталий Денисов занял должность министра здравоохранения в июне 2018 года. До этого, с 2008 года, минздрав возглавлял Вадим Янин. С 2007 по 2010 год господин Денисов возглавлял Кежемскую центральную районную больницу. В 2012 году его назначили главврачом Красноярской городской поликлиникой № 14.

Юлия Сасевич