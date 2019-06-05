Инновация ООО «Башкирэнерго» отмечена на VIII Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок

Подведены итоги VIII международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли. Традиционно он проводится ООО «Технологии развития» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. В 2019 году диплом лауреата третьей премии конкурса получил ведущий инженер отдела распредсетей Белорецких электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Динар Ахмедьянов. Высокой награды он удостоен за работу «Разработка индикатора повреждения на воздушной линии электропередачи напряжением 6-35 кВ». Благодаря его успеху ООО «Башкирэнерго» стало лауреатом этого престижного конкурса.

Электромонтер Серменевского участка Белорецкого РЭС ПО «БцЭС» ООО «Башкирэнерго» Ямиль Нурмухаметов ведет монтаж индикаторов повреждения на ВЛ 10 кВ фидера 1-06 от ПС «Белорецк-220»

В конкурсе приняли участие сотрудники организаций и учащиеся высших учебных заведений возрастом до 35 лет. В 2019 г. было представлено 197 работ от 86 предприятий (организаций), относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности по 12 направлениям. Работа Ахмедьянова была предложена в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение».

Прологом к успеху на международном уровне стало внедрение технической инновации в Белорецких электрических сетях ООО «Башкирэнерго». В июле 2018 года на одной из воздушных линий электропередачи 10 кВ состоялся монтаж индикатора повреждения на ЛЭП. Этому изобретению в течение полутора лет предшествовала доводка прибора в испытательной лаборатории ПО «БцЭС», имитирующей аварийный режим распредсети.

Обычно производители индикаторов используют индукционную катушку, измеряющую параметры электромагнитного поля. Инновация ПО «БцЭС» основана на иных физических принципах, которые в разы упростили и удешевили датчики. Себестоимость комплекта из трех приборов с башкирской пропиской составляет примерно 70 тыс. рублей, в то время как аналогичные комплекты в энергосистеме России реализуются примерно по 250 тыс. рублей.

Внедрение изобретения во многом стало возможным благодаря тому, что в группе компаний АО «БЭСК» стимулируется инновационное и рационализаторское движение, есть система поощрений, раз в два года проводятся слеты молодых энергетиков Башкирии. В 2016 году Динар Ахмедьянов принял участие в очередном слете, заняв первое место со своим изобретением, и затем подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Умник», который проводит Всероссийский фонд содействия инновациям. Преодолев три этапа, молодой специалист стал финалистом и получил от фонда грант на полмиллиона рублей. Он на эти деньги собрал несколько индикаторов повреждения, испытал их в лабораторных и полевых условиях.

Для печати корпусов прибора используется 3D-принтер, в состав индикатора входят одноплатные компьютеры Arduino, пластик, микроконтроллеры, аккумуляторные и солнечные батареи, датчики, GSM-модули.

Воздушная линия электропередачи, где внедрено инновационное решение для быстрой локализации повреждений на линиях электропередачи, обслуживает три деревни Белорецкого района Башкирии: Кузгун-Ахмерово, Отнурок и Нура. Индикаторы в состоянии быстро определить место повреждения ВЛ и отправить SMS-сообщение диспетчеру. За 10 месяцев эксплуатации индикаторы проявили себя как безотказные. Но для окончательных выводов необходимо, чтобы они отработали один календарный год. После этого будет принято решение о более широком их использовании в сетевом хозяйстве ПО «БцЭС» ООО «Башкирэнерго», в частности, планируется размещение индикаторов повреждения еще на двух ВЛ 10 кВ.

Для всего электросетевого комплекса страны актуальна проблема внедрения индикаторов повреждения, но особенно для регионов с наибольшей протяженностью ЛЭП. В этом плане опыт ООО «Башкирэнерго» может быть востребован для местностей со сложным рельефом.