Краевым министром сельского хозяйства назначена Оксана Бреднева

Министерство сельского хозяйства Пермского края возглавила экс-президент Кунгурского мясокомбината, гендиректор пермской кондитерской фабрики «Тортолино» Оксана Бреднева. Об этом назначении объявил губернатор Прикамья Максим Решетников на заседании краевого правительства. По словам главы региона, основными направлениями работы нового министра станут: усиление взаимодействия власти и бизнеса, расширение инвестиционных программ, продвижение региональной сельхозпродукции и борьба с борщевиком.

Предыдущий министр Александр Козюков, как ранее предполагал «Ъ-Прикамье», вчера возглавил теруправление Россельхознадзора.