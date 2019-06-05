«Ай флай» задержала вылет рейса Уфа-Анталия более чем на восемь часов

В Уфе почти на 11 часов задержан вылет рейса чартерного авиаперевозчика iFly (ООО «Ай флай») в Анталию (Турция), следует из сообщения международного аэропорта Уфы. Вылет рейса был запланирован на Airbus A330-200 в 6:10 ч, однако он задержан из-за неприбытия в Уфу рейса из Анталии. Его прибытие ожидается в 14:55, вылет запланирован на 16:50 ч. На каждый из рейсов продано более 300 мест. Аэропорт предупреждает, что согласно Федеральным авиационным правилам, пассажиры должны быть обеспечены горячим питанием и гостиницей.

iFly выполняет международные рейсы для туроператоров Tex Tour и Tui, эксплуатант Airbus A330-300 и Airbus A319-100. Базируется в аэропорту Домодедово (Москва).

Ирина Самойлова