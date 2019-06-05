«Распадская» возобновила работы после остановки шахты из-за обрушения породы

В Кемеровской области возобновлена работы шахты «Распадская» после обрушения породы. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании: «Работа шахты возобновлена в двух лавах». Вчера стало известно о том, что при проведении ремонтных работ в шахте произошло частичное отслоение куска породы. В результате обрушения кровли на шахте погиб 35-летний рабочий.

Следственными органами начата проверка по данному факту. «В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину его смерти. Следователи изучат должностные инструкции, документацию на выполнение работ», - говорится в сообщении ведомства.

ПАО «Распадская» входит в холдинг Evraz. В ее структуре две подземные шахты, разрез, обогатительная фабрика, а также ряд предприятий транспортной и производственной инфраструктуры. В 2017 году Распадская добыла 11,4 млн т угля.

Оксана Павлова