Суд вернул следствию ходатайство о заключении под стражу экс-главы клиники Мешалкина

Центральный райсуд Новосибирска сегодня вернул в следственные органы ходатайство о заключении под стражу в СИЗО академика РАН, бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. Мешалкина Александра Караськова.

Как пояснили в суде, ходатайство возвращено в связи с тем, что Александр Караськов не был доставлен в суд. Ранее защита заявила, что Александр Караськов, находившийся в камере предварительного заключения, был доставлен в больницу. Ожидается, что сегодня в том же суде буде избрана мера пресечения его заместителю и супруге Ирине Бойцовой.

Александра Караськова и Ирину Бойцову силовики задержали 31 мая. Они проходят подозреваемыми по делу о хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках. По предварительным данным, Александру Караськову инкриминируется присвоение и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Ирине Бойцовой — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160). Схему предполагаемых хищений силовики не раскрывают. Третий фигурант этого дела кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов — в апреле был переведен из СИЗО под домашний арест.

Константин Воронов