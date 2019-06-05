Краевые власти планируют «расшить» тупик на ул. Промышленной в Перми

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, на минувшей неделе краевой минтранс представил топ-менеджменту предприятий, расположенных в Осенцах на ул. Промышленной, проект строительства дорожной развязки и дороги до Нестюковского тракта. В совещании принимали участие представители «Пермских минудобрений» «УралХима», ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» и АО «СИБУР-Химпром».

Сейчас ул. Промышленная является тупиковой — на Нестюковский тракт можно попасть только ближе к развязке у ш. Космонавтов. Из-за наличия здесь крупных химических предприятий дорожные заторы на ул. Промышленной фиксируются ежедневно. Предполагается, что будут построены дорожная развязка на ул. Промышленной между «Минудобрениями» и «ЛУКОЙЛ-ПНОС» и дорога, которая соединит трассу с Нестюковским трактом. Стоимость работ ориентировочно может составить 0,5 млрд руб.

В Минтрансе подтвердили, что такое совещание было, но не стали его комментировать.