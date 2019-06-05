Дело в отношении Жерара Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах прекращено

Расследование в отношении французского актера и гражданина России Жерара Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах прекращено, сообщает газета Le Figaro. Правоохранители не нашли достаточно оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

«Многочисленные проверки, которые были проведены в рамках этого дела, не дали оснований для того, чтобы признать эти нарушения преступлением»,— говорится в заявлении французской прокуратуры.

Напомним, расследование в отношении господина Депардье было начато в 2018 году. Жалобу на актера подала 22-летняя французская актриса, которая заявила, что он дважды домогался ее в своей парижской квартире.