Страсбургу покажут аварийные дома

Жители аварийных домов в Татарстане, которые не смогли получить серьезной поддержки российских правозащитников, решили обратиться с жалобами на региональную программу расселения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Первое заявление направил бывший собственник квартиры в историческом районе Зеленодольска, которому власти выплатили компенсацию лишь 300 тыс. руб., а затем перестали предоставлять коммунальные услуги. Житель считает, что власти нарушили право на уважение его собственности. Добиться рыночной компенсации в местных судах ему не удалось.



Житель Зеленодольска Радик Сиразитдинов, чей дом был признан аварийным по республиканской программе расселения граждан, обратился с жалобой в Европейский суд. Об этом “Ъ-Казань” рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова, которая подготовила текст заявления. В жалобе утверждается, что власти в Татарстане нарушили право господина Сиразитдинова на уважение его собственности (ст. 1 к протоколу №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод), а также право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Европейской конвенции).

Эльза Нисанбекова рассказала “Ъ-Казань”, что Радик Сиразитдинов проживал в квартире площадью 31,9 кв. м в историческом районе Зеленодольска Полукамушки. Это жилье приобрела мать заявителя в 2006 году, а в начале 2016 года подарила его сыну. Однако летом того же года к господину Сиразитдинову пришли представители администрации Зеленодольского района и сообщили, что еще в 2011 году дом был признан аварийным. Его включили в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Господин Сиразитдинов считает, что решение об этом было принято «задним числом». «С 2011 года совершались сделки по передаче имущества, и ни один из государственных органов не сообщал, что дом заявителя признан аварийным»,— говорится в тексте жалобы в ЕСПЧ.

В жалобе сказано, что «во избежание угрозы остаться без какой-либо компенсации и без жилья, заявитель был вынужден подписать кабальное соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд». Ему перечислили компенсацию в размере 351,6 тыс. руб. из расчета 11 тыс. руб. за 1 кв. м. После этого «поставка коммунальных услуг в изымаемое помещение была прекращена». Господину Сиразитдинову пришлось съехать из квартиры. Заявитель утверждает, что, согласно соглашению с властями, Госжилфонд при президенте Татарстана должен был предоставить ему новую квартиру по программе социальной ипотеки, но в итоге ему никакое жилье так и не предложили.

«Фактически заявитель был лишен права собственности на жилое помещение без достойной компенсации и без предоставления аналогичного жилья и остался ни с чем»,— считает Эльза Нисанбекова.

Радик Сиразитдинов пытался оспорить действия властей Зеленодольска в городском суде. Он требовал увеличить выкупную цену за изымаемую квартиру и долю земельного участка на 850 тыс. руб. Кроме того, его мать требовала выплатить еще 393 тыс. руб., затраченные на новую ипотеку. Семья также указывала, что понесла «нравственные и физические страдания ввиду длительного неразрешенного спора». Компенсация морального вреда оценивалась в 100 тыс. руб. Суд Зеленодольска счел эти требования незаконными, указав, что власти имели право выкупить жилье по цене 11 тыс. за 1 кв. м. Эту позицию поддержал Верховный суд республики.

«Вместо справедливого и беспристрастного рассмотрения дела судьи проявили полностью политическую ангажированность, поддерживая интересы государственных органов. Все обоснованные аргументы стороны заявителя были судами отвергнуты»,— считает госпожа Нисанбекова.

Радик Сиразитдинов — не единственный житель Зеленодольска, которому власти не предоставили новое жилье взамен изымаемого, ограничившись мизерной компенсацией. В феврале этого года широкий резонанс получила история с принудительным выселением 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой из трехкомнатной квартиры в доме 1938 года постройки. Ее дочь Дания Перминова утверждала, что купила эту квартиру для своей матери за 2 млн руб., однако власти предложили за нее выкуп в размере 749 тыс. руб. Суды поддержали местных чиновников. Позднее власти сообщили, что некий благотворитель готов оказать труженице тыла материальную помощь, но только если она согласится на социальную ипотеку.

Сама программа переселения из аварийного жилищного фонда официально должна была завершиться еще к 2018 году. Власти Татарстана отчитывались, что с 2012 года «улучшили свои жилищные условия» более 20 тыс. жителей республики. При этом «благоустроенные квартиры» получили владельцы 6,4 тыс. аварийных помещений, а 1,6 тыс. собственников «изъявили желание получить денежную компенсацию». Однако семьи из Зеленодольска и других городов Татарстана продолжают возмущаться предложенной компенсацией в 11 тыс. руб. за 1 кв. м. Жители не согласны переезжать в небольшие квартиры площадью 18–20 кв. м, за которые еще надо платить по социальной ипотеке — по 34 тыс. руб. за 1 кв. м под 7% годовых.

На ситуацию в Татарстане обратил внимание Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его представитель Наталия Евдокимова в конце марта утверждала, что в республике «нарушается федеральное законодательство». Действия чиновников она характеризовала как «безобразие». Но уже в мае госпожа Евдокимова заявила, что сложившийся в республике порядок выселения граждан из старых квартир «не нарушает федерального законодательства». Правозащитники констатировали, что регион принял «несправедливое политическое решение», установив выкупную цену за аварийное жилье 11 тыс. руб. за 1 кв. м, но СПЧ не в силах «кардинально изменить ситуацию». Вчера глава совета Михаил Федотов сказал, что необходимо «приводить наше законодательство в соответствие с требованиями справедливости».

Эльза Нисанбекова сообщила “Ъ-Казань”, что в ЕСПЧ готовы также обратиться другие жители Зеленодольска, которые сейчас оспаривают выселение из аварийных домов в российских судах.

Кирилл Антонов