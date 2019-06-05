В Москве 8 и 9 июня будет закрыт участок Филевской линии метро

В ближайшие выходные, 8–9 июня, будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена, сообщается на сайте подземки. Это связано с реконструкцией наземного участка.

Для пассажиров будут полностью закрыты станции:

«Студенческая»,

«Кутузовская»,

«Фили»,

«Багратионовская»,

«Филевский парк» ,

«Пионерская».

Станция «Киевская» будет открыта: до нее можно будет доехать через «Международную» или «Александровский сад». Также через «Киевскую» можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

На время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами.

«В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5:30»,— говорится в комментарии.