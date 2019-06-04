Новые правила авторизации онлайн-платежей в ЕС могут принести убытки в €57 млрд

Новые правила авторизации онлайн-платежей в ЕС могут привести к убыткам для европейского бизнеса на сумму около €57 млрд, говорится в совместном прогнозе платежного оператора Stripe и исследовательской компании 451 Research. Обязательная двухфакторная система авторизации (Strong Customer Authentication, SCA) для всех онлайн-платежей в ЕС вступает в силу с 14 сентября. Однако, по данным Stripe и 451 Research, только 44% европейских компаний, принимающих онлайн-платежи, смогут к обозначенному сроку выполнить все новые требования по двухфакторной авторизации.

В рамках исследования было опрошено 500 специалистов в области платежей и 1000 потребителей в Великобритании, Франции, Германии, Голландии и Испании. Выяснилось, что 73% опрошенных потребителей вообще не в курсе того, что в сентябре в ЕС вступают в силу новые правила. Авторы исследования отмечают, что больнее всего новые правила ударят по компаниям малого бизнеса с числом сотрудников менее 100. Три из пяти таких компаний либо не в курсе о вступающих в силу правилах, либо не успевают к ним подготовиться.

Аналитик 451 Research Джордан Макки считает, что новые правила SCA однозначно окажут «разрушительный эффект» на европейский рынок цифровой торговли. «Многим компаниям, особенно небольшим, еще придется полностью осознать весь масштаб этого события. Наше исследование показывает насколько низким остается уровень готовности к новым правилам и понимания того, как они повлияют на покупки в интернете для европейских потребителей»,— сказал господин Макки.

Евгений Хвостик