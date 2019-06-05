Праздник не приходит

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на съезде краевого совета муниципальных образований. Глава региона в очередной раз подчеркнул плюсы реорганизации территорий в городские и муниципальные округа. По его словам, преобразования позволяют получить дополнительные ресурсы для реализации нацпроектов. Руководители муниципалитетов в ответ поделились опасениями о недостатке финансирования объединенных территорий и пожаловались на недостаток у жителей хорошего настроения.



Собравшиеся в Усть-Качке на съезд совета муниципальных образований Пермского края управленцы в ожидании губернатора пытались провести время с пользой. Так, глава Перми Дмитрий Самойлов рассказывал бывшему мэру города и депутату Госдумы Игорю Сапко об открытии детского сада в микрорайоне Ива, а спикер Пермской думы Юрий Уткин настойчиво требовал у одного из глав «дать пять». Но уже через несколько минут в зал вошел губернатор в сопровождении краевого министра территориального развития Александра Борисова и председателя совета муниципальных образований и главы Пермского района Александра Кузнецова.

Господин Кузнецов объявил, что предстоящий круглый стол будет посвящен реализации федеральных нацпроектов в Пермском крае. «Нам бы хотелось понять место местного самоуправления в этой конструкции»,— добавил он.

Максим Решетников отметил, что «большинство коллег уже включились в реализацию национальных проектов». «Основные темы, связанные с ними, — муниципальные: расселение ветхого и аварийного жилья, строительство садиков и школ, дороги, спорт и здоровый образ жизни. Мы понимаем, что все это без муниципалитетов не вытянуть»,— заявил Максим Решетников. Он добавил, что нацпроекты обеспечены как федеральным, так и региональным бюджетом. Так, в 2019 году на цели нацпроектов были выделены 7,5 из 10 млрд руб. федерального финансирования.

Отдельно глава региона остановился на процессах реорганизации муниципальных районов в городские и муниципальные округа. По его словам, реализация основных направлений нацпроектов «невозможна без изменения управленческих подходов и механизмов». «Многие территории объезжал и видел, что поселения нареализовывали, к примеру, в плане аварийного жилья. Зачастую стыдно, какие дома были построены и куда людей переселяли. Часть этих домов можно, в лучшем случае, использовать под маневренный фонд. Придется выделять дополнительные деньги на исправление ошибок»,— поделился Максим Решетников. По его словам, уход от поселенческого уровня самоуправления и создание единых администраций позволяет «создать более профессиональную, компактную и эффективную местную власть». Вместе с тем, губернатор добавил, что «поселенческий уровень, конечно, постепенно заменяется, но не ликвидируется».

После выступления главы региона Александр Кузнецов объявил, что руководители муниципалитетов могут задать вопросы Максиму Решетникову. «Хотя этот стол не совсем круглый, он овальный, но дискуссия у нас открыта. Ждем мнения, подходы, мысли, пожелания, что нужно углубить, усилить, сделать»,— обратился к коллегам глава Пермского района.

Руководитель Кишертского района Тамара Конопаткина спросила, смогут ли муниципалитеты, объединившиеся в 2020 году, претендовать на дополнительное финансирование из краевого бюджета. «Хватит ли средств на всех?»— поинтересовалась глава района. «Денег пока хватает, но если считаете объединение правильным, то нужно поторопиться. На носу перепись населения и выборные циклы. К этому времени нам нужна более-менее твердая структура»,— ответил Максим Решетников.

Глава Добрянского района Константин Лызов предположил, что в результате реорганизации в городские и муниципальные округа территории могут столкнуться с нехваткой снегоуборочной техники. «В поселениях эти вопросы решались разными способами и в разные сроки. Сейчас сложить все это в один контракт достаточно сложно. Возможно, есть смысл приобретения дополнительной дорожной коммунальной техники — так же, как в Перми были приобретены автобусы для решения вопросов транспортной доступности»,— предложил господин Лызов.

В ответ губернатор признался, что «сейчас лучше дожать ситуацию с транспортной схемой и не нагружаться расходами на коммунальную технику». «Поселения же все это содержали. Возможно, не стоит делать все централизованно, а оставить бюджет на эти цели территориальным органам управления (бывшие поселения), и пусть они дальше работают»,— предложил Максим Решетников. — Не торопитесь все централизовать. Может быть, какие-то вещи лучше реализовать в распределенном режиме».

Возможностью задать вопрос главе региона воспользовались не только главы муниципалитетов. Приглашенный эксперт, профессор МГУ Наталья Зубаревич поинтересовалась, выполнение какого из федеральных указов «наиболее проблемно» для региона.

Максим Решетников признался, что самый сложный вопрос — ввод нового жилья. «На сегодняшний момент не прослеживается спрос. Построить можно, но кто и как купит это жилье? Требуется изменение параметров денежно-кредитной политики, в первую очередь, снижение ставок по ипотеке»,— пояснил губернатор.

«Не повторится ли ситуация с предыдущими зарплатными указами президента, когда их исполнение на 70–80% пришлось финансировать из региональных бюджетов?»— задала еще один вопрос госпожа Зубаревич. Максим Решетников ответил, что «проблема не в указах, а в их исполнении». По его словам, «все прочитали только одну строчку указа», а на необходимость оптимизации расходов никто внимания не обратил.

Самый необычный вопрос встречи вновь задала Тамара Конопаткина: «Делается очень много по дорогам и благоустройству, но настроение у населения не меняется. В чем мы недорабатываем?»

«Сложный вопрос, нетривиальный»,— признался губернатор. «Точно надо встречаться с людьми. Даже если есть конфликтные ситуации, даже если вы понимаете, что какое-либо решение может вызвать негатив. Зачастую люди не готовы принять вашу позицию, не всегда есть решение, которое всех устроит, но эта позиция должна прозвучать. А с точки зрения поднятия настроения важно, чтобы делалось то, что просят люди. Советуйтесь с ними, формируйте сопричастность. А иначе, зачем мы тогда запускаем „Управляем вместе“ и другие механизмы?»— обратился к руководству муниципалитетов Максим Решетников и добавил: «Местные мероприятия и праздники тоже настроение повышают».

Константин Кадочников