Пражская осень

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сентября может начать прямые рейсы из Перми в Прагу. Краевые власти намерены субсидировать их из краевого бюджета, за соответствующие изменения в бюджет проголосовали вчера депутаты профильного комитета заксобрания. В качестве альтернативы Праге рассматривались рейсы в Мюнхен, но, по словам губернатора Максима Решетникова, рейс в столицу Чехии проще вывести на самоокупаемость. Эксперты говорят, что УАЛ столкнутся с конкуренцией со стороны «Аэрофлота», предлагающего сравнительно дешевые трансфертные рейсы.
Вчера члены рабочей группы по бюджету краевого законодательного собрания одобрили проект изменений, предусматривающий субсидирование прямого авиарейса в Европу. Речь идет о выделении 44 млн руб., на которые будут субсидироваться полеты с сентября до конца года.
Выступая перед коллегами, депутат Илья Шулькин рассказал, что переговоры велись со многими российскими и зарубежными компаниями, но в итоге конкретные предложения представили S7, «Аэрофлот», UTair и «Уральские авиалинии». В качестве наиболее перспективных направлений рассматривали Мюнхен и Прагу. Самое «дорогое» предложение, по его словам, сделала S7. По данным „Ъ-Прикамье“, с авиакомпанией велись переговоры об открытии рейсов в Мюнхен. На втором месте оказался «Аэрофлот», затем UTair и «Уральские авиалинии».
«Мы субсидируем рейсы до Сургута UTair, но они выполняются на небольшом самолете ATR-72,— говорит господин Шулькин,— для полетов в Прагу нужен другой. Ближайший к нам Boeing этой авиакомпании базируется в Сургуте. Если гнать его сюда, а потом в Прагу, то размер субсидии увеличится в два раза».
Иная ситуация, как пояснил Илья Шулькин, сложилась с УАЛ. В качестве одного из рабочих рассматривается вариант, когда борт будет совершать вылет из Екатеринбурга в Прагу, оттуда прилетать в Пермь, после чего снова совершать рейс из Большого Савино в аэропорт им. Вацлава Гавела и возвращаться в Екатеринбург. Это позволит сократить логистические затраты.
Стоимость выполнения одного рейса составит примерно 69 тыс. евро. «Если в начальный период загрузка составит 60%, то 40% будут субсидироваться»,— пояснил депутат. По его словам, сейчас авиакомпания предлагает две возможные схемы субсидирования. Первая — линейная, когда объем субсидий распределяется одномерно в течение какого-то периода. Вторая схема предусматривает варьирование субсидий в зависимости от заполняемости рейса. Чем больше выкупается кресел, тем меньше объем субсидий. «Специалисты думают, что в течение трех лет рейс может стать полностью коммерческим, но в первый год, я считаю, нужно использовать линейную схему»,— говорит Илья Шулькин. Полеты, по плану, будут выполняться два раза в неделю.
Губернатор Максим Решетников в прямом эфире в Instagram вчера рассказал, что переговоры с авиаперевозчиками велись в течение трех месяцев. Он также пояснил, что обсуждалось открытие рейсов в Прагу или Мюнхен, но сейчас «базовая идея — Прага». «Специалисты говорят, что за два года можно „раскатать“ рейс до коммерческого, освободившиеся бюджетные деньги тогда можно направить на другие рейсы,— говорит господин Решетников,— мюнхенское направление так быстро раскатать не получится».
Отметим, прямые регулярные рейсы в Европу из Перми не производятся с 2014 когда, когда из Большого Савино ушли «Чешские авиалинии», летавшие в Прагу два раза в неделю. До этого полеты во Франкфурт-на-Майне выполняла Lufthansа, прекратившая их в 2013 году. В обоих случаях причины закрытия объяснялись нерентабельностью полетов.
Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко говорит, что рентабельность перевозок определяется не загрузкой рейса, а выручкой с него. «Надо понимать, что здесь речь идет об обычном O&D (отправление и назначение) рынке между Пермью и Прагой, который ограничен. „Уральские авиалинии“ из Кольцово выполняют в Прагу пять рейсов в неделю, пассажиропоток формируется, в том числе, с учетом трансферта и пассажиров из соседних регионов,— рассказывает господин Крамаренко.— Возможно, была сделана выборка по пермским паспортам, и стало понятно, что потенциал на один-два рейса в неделю есть». При этом он отмечает, что «снизу» УАЛ будут конкурировать со сравнительно недорогими трансфертными рейсами «Аэрофлота», а «сверху» с бизнес-классом этого же перевозчика.
«В теории, если за один-два года люди узнают о прямом рейсе, им понравится летать в Прагу (или, что менее вероятно, чехам понравится летать в Пермь), то рейс может выйти на окупаемость. Но гарантий я бы не давал»,— пояснил эксперт.
Виктор Тюлин из турагентства «Планета» также полагает, что чешское направление перспективнее немецкого: «На Прагу рейс из Перми уже был, это более раскатанное направление. Во-вторых, в Чехию туристический поток из Перми выше, чем в Мюнхен. В-третьих, по моему мнению, чешский шенген проще получить, чем немецкий».
В авиакомпании «Уральские авиалинии» оперативно на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.