Пражская осень

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сентября может начать прямые рейсы из Перми в Прагу. Краевые власти намерены субсидировать их из краевого бюджета, за соответствующие изменения в бюджет проголосовали вчера депутаты профильного комитета заксобрания. В качестве альтернативы Праге рассматривались рейсы в Мюнхен, но, по словам губернатора Максима Решетникова, рейс в столицу Чехии проще вывести на самоокупаемость. Эксперты говорят, что УАЛ столкнутся с конкуренцией со стороны «Аэрофлота», предлагающего сравнительно дешевые транс­фертные рейсы.



Вчера члены рабочей группы по бюджету краевого законодательного собрания одобрили проект изменений, предусматривающий субсидирование прямого авиарейса в Европу. Речь идет о выделении 44 млн руб., на которые будут субсидироваться полеты с сентября до конца года.

Выступая перед коллегами, депутат Илья Шулькин рассказал, что переговоры велись со многими российскими и зарубежными компаниями, но в итоге конкретные предложения представили S7, «Аэро­флот», UTair и «Уральские авиалинии». В качестве наиболее перспективных направлений рассматривали Мюнхен и Прагу. Самое «дорогое» предложение, по его словам, сделала S7. По данным „Ъ-Прикамье“, с авиакомпанией велись переговоры об открытии рейсов в Мюнхен. На втором месте оказался «Аэрофлот», затем UTair и «Уральские авиалинии».

«Мы субсидируем рейсы до Сургута UTair, но они выполняются на небольшом самолете ATR-72,— говорит гос­подин Шулькин,— для полетов в Прагу нужен другой. Ближайший к нам Boeing этой авиакомпании базируется в Сургуте. Если гнать его сюда, а потом в Прагу, то размер субсидии увеличится в два раза».

Иная ситуация, как пояс­нил Илья Шулькин, сложилась с УАЛ. В качестве одного из рабочих рассматривается вариант, когда борт будет совершать вылет из Екатеринбурга в Прагу, оттуда прилетать в Пермь, после чего снова совершать рейс из Большого Савино в аэропорт им. Вацлава Гавела и возвращаться в Екатеринбург. Это позволит сократить логистические затраты.

Стоимость выполнения одного рейса составит примерно 69 тыс. евро. «Если в начальный период загрузка составит 60%, то 40% будут субсидироваться»,— пояснил депутат. По его словам, сейчас авиакомпания предлагает две возможные схемы субсидирования. Первая — линейная, когда объем субсидий распределяется одномерно в течение какого-то периода. Вторая схема предусматривает варьирование субсидий в зависимости от заполняемости рейса. Чем больше выкупается кресел, тем меньше объем субсидий. «Специалисты думают, что в течение трех лет рейс может стать полностью коммерческим, но в первый год, я считаю, нужно использовать линейную схему»,— говорит Илья Шулькин. Полеты, по плану, будут выполняться два раза в неделю.

Губернатор Максим Решетников в прямом эфире в Instagram вчера рассказал, что переговоры с авиаперевозчиками велись в течение трех месяцев. Он также пояснил, что обсуждалось открытие рейсов в Прагу или Мюнхен, но сейчас «базовая идея — Прага». «Специалисты говорят, что за два года можно „раскатать“ рейс до коммерческого, освободившиеся бюджетные деньги тогда можно направить на другие рейсы,— говорит гос­подин Решетников,— мюнхенское направление так быстро раскатать не получится».

Отметим, прямые регулярные рейсы в Европу из Перми не производятся с 2014 когда, когда из Большого Савино ушли «Чешские авиалинии», летавшие в Прагу два раза в неделю. До этого полеты во Франкфурт-на-Майне выполняла Lufthansа, прекратившая их в 2013 году. В обоих случаях причины закрытия объяснялись нерентабельностью полетов.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко говорит, что рентабельность перевозок определяется не загрузкой рейса, а выручкой с него. «Надо понимать, что здесь речь идет об обычном O&D (отправление и назначение) рынке между Пермью и Прагой, который ограничен. „Уральские авиалинии“ из Кольцово выполняют в Прагу пять рейсов в неделю, пассажиропоток формируется, в том числе, с учетом транс­ферта и пассажиров из соседних регионов,— рассказывает господин Крамаренко.— Возможно, была сделана выборка по пермским пас­портам, и стало понятно, что потенциал на один-два рейса в неделю есть». При этом он отмечает, что «снизу» УАЛ будут конкурировать со сравнительно недорогими трансфертными рейсами «Аэрофлота», а «сверху» с бизнес-классом этого же перевозчика.

«В теории, если за один-два года люди узнают о прямом рейсе, им понравится летать в Прагу (или, что менее вероятно, чехам по­нравится летать в Пермь), то рейс может выйти на окупаемость. Но гарантий я бы не давал»,— пояснил эксперт.

Виктор Тюлин из тур­агентства «Планета» также полагает, что чешское направление перспективнее немецкого: «На Прагу рейс из Перми уже был, это более раскатанное направление. Во-вторых, в Чехию туристический поток из Перми выше, чем в Мюнхен. В-третьих, по моему мнению, чешский шенген проще получить, чем немецкий».

В авиакомпании «Уральские авиалинии» оперативно на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.

Максим Стругов