Акционер Lamoda планирует провести IPO

Компания Global Fashion Group, контролирующая интернет-ритейлера Lamoda, планирует в июле провести IPO, чтобы привлечь на развитие компании €300 млн.

«Global Fashion Group S. A. объявляет о намерении провести первичное публичное размещение своих акций на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи. Предполагается, что планируемое предложение будет состоять только из вновь выпущенных акций»,— сообщили в компании (цитата по RNS).

В начале 2019-го стало известно, что темпы роста выручки интернет-магазина Lamoda замедлились по итогам 2018 года, а в валютном выражении перешли к снижению. В компании это объясняли переходом к большей доли продаж по модели маркетплейса. По итогам первого квартала 2019 года Lamoda вышла на операционную безубыточность.

О том, как Lamoda двигалась к безубыточности,— в материале “Ъ”.