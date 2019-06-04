Корпоративные новости на «Ъ FM»

Рыночная капитализация «Роснефти» выросла более чем на 40% с момента одобрения стратегии «Роснефть–2022», несмотря на волатильность нефтяного рынка. В итоге компания впервые вошла в мировой топ-10 нефтяных корпораций мира по капитализации. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, компания не намерена останавливаться на достигнутом и ведет последовательную работу по разработке новых месторождений. 4 июня «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА «Новости» источник, знакомый с ходом переговоров. В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал в совместное предприятие.

Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M. Объем партии составил 500 штук, стоимость — 460 тыс. руб., причем вся партия полностью распродана по предзаказу.

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды в размере 11,33 руб. на акцию. Учитывая дивиденды по итогам I полугодия 2018 года, суммарная выплата на акцию за 2018 год составит почти 26 руб. Дополнительная сумма, которая будет направлена на выплату дивидендов, превысит 120 млрд руб., а общая по итогам года — 274,5 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 2018 год составила 549 млрд руб.