Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, за сколько ушел «Натюрморт с сиренью» Петрова-Водкина на аукционе Christie’s и какое место теперь этот рекорд занимает в перечне самых дорогих «русских аукционных продаж».

В Лондоне только началась «Русская аукционная неделя», и уже сенсация, — картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» 1928 года ушла на торгах Christie’s за 9,3 млн фунтов (с учетом комиссии аукционного дома). Напомню, что оценка полотна составляла 1-1,5 млн фунтов. То есть конечная цена в результате борьбы в зале и по телефону выросла в восемь раз (молоток аукциониста упал на сумме 8 млн фунтов). Всех победила международный директор отдела русского искусства Сара Мэнсфилд, которая бидовала за телефонного клиента.

Любопытно, что всего пару недель назад это полотно приезжало в московский офис Christie’s в рамках небольшой предаукционной выставки. Возможно, именно здесь анонимный покупатель и принял решение биться за лот.

Как бы то ни было, эта продажа переписала рейтинг самых дорогих «русских аукционных продаж». На первом месте по-прежнему Малевич с «Супрематической композицией» за $85,8 млн, а вот вторым стал Петров-Водкин. Интересно, что картина Малевича была продана в рамках торгов «Импрессионисты и модернисты», поскольку Казимир Северинович справедливо считается «художником мира». А вот на специализированных русских торгах Кузьма Сергеевич теперь абсолютный лидер — 9,286 млн фунтов. Он обогнал Валентина Серова, чей результат — 9,266 млн фунтов; Николая Рериха — 7,9 млн фунтов; Наталию Гончарову — 6,4 млн фунтов и Илью Репина — 4,5 млн фунтов.

Надо сказать, что полотно действительно великолепного художественного уровня и провенанса. В 1932 году оно входило в экспозицию советского павильона на Венецианской биеннале (есть даже фото). Потом было обменено в ряду произведений советских мастеров на работы итальянских современников. Организовали обмен директор Госмузея нового западного искусства Терновец и издатель Шейвиллер. Вот в семье итальянца и хранился натюрморт Петрова-Водкина.

Любопытно, что, как рассказал мне директор русского департамента Christie’s Алексей Тизенгаузен, наследники Шейвиллера даже не догадывались, что картина может столько стоить.