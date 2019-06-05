«Пермь Великая» потребует еще 42 млн руб.

Во внесенных губернатором в заксобрание поправках в бюджет предлагается выделение 42,5 млн руб. на оснащение и благоустройство крытого футбольного манежа в Перми. Собеседник в кабмине пояснил, что речь идет о манеже «Пермь Великая», который был сдан в эксплуатацию минувшей весной. По его словам, подрядчик стройки не поставил инвентарь для тренажерного зала, медкабинета, световое оборудование, «хотя обещали сделать все под ключ»: «Идут судебные тяжбы, решили не ждать их конца, надо работать». Также деньги будут направлены на обустройство стоянки.

Напомним, строительство манежа началось летом 2015 года. Объект планировалось завершить в ноябре 2016-го, однако он начал эксплуатироваться только весной 2019-го. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Еще 105 млн руб. на строительство депутаты заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года.

В апреле подрядчик манежа ООО «ЭлинАльфа» взыскал через суд с минспорта 254,5 млн руб. долга за стройку, а также пени — 47,6 млн руб. В удовлетворении встречного иска от краевого минспорта о взыскании с ООО «ЭлинАльфа» неосновательного обогащения в размере 168,9 млн руб. отказано.

Также среди «спортивных» поправок значится поставка для нужд КГАУ «Спортшкола „Академия игровых видов спорта“» автотранспортных средств на сумму 27,3 млн руб. На эти цели будет куплено четыре-пять автобусов, чтобы, по словам собеседника, дети могли ездить в другие города на выступления.

Также предлагается потратить 11 млн руб. на приобретение оборудования и ремонт котельной «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта „Огонек“» в Чусовом.