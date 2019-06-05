«Парма» дополнительно получит 20 млн рублей в год на выход в плей-офф лиги ВТБ

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение заксобрание края поправку в бюджет на 2019-2021 годы, который предполагает выделение по 20 млн руб. в течение трех лет Фонду развития Пермского баскетбола «Парма» (учредитель БК «Парма»). Сейчас бюджеты края и Перми выделяют по 60 млн руб. на выступления команды в год. Общий размер бюджета клуба превышает 200 млн руб.

В пояснительной записке говорится, что увеличение расходов связано с предоставлением субсидии клубу «в связи с выходом в числе лучших восьми команд в плей-офф Единой лиги ВТБ спортивного клуба „Парма“».

Как пояснили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе минспорта края, дополнительные деньги выделяются в связи с планами клуба выйти в плей-офф в следующем игровом сезоне.

«Вместе с тем, это не единственное основание для увеличения финансирования команды. Также команда в целях развития вида спорта создает третью детско-юношескую команду под своей эгидой. В первую очередь, это делается для формирования резерва команды из пермских игроков»,— пояснили в пресс-службе.

На вопрос “Ъ-Прикамье”, если «Парма» не выполнит турнирную задачу в сезоне 2019/20, в минспорта сообщили: «В этом году команда выиграла кубок России. Считаем, что есть все шансы реализовать задачу по выходу в плей-офф».

Напомним, в этом году «Парма» заняла в Единой лиге ВТБ предпоследнее, 13 место, выиграв по ходу турнира пять матчей и проиграв 21. По сравнению со вторым в лиге сезоном 2017/18 пермяки ухудшили показатели: тогда «Парма» заняла 11 место (среди 13 команд) с семью победами и 17 поражениями. Клуб вновь не выполнил предсезонную турнирную задачу — выйти в плей-офф. Худший сезон пока для «Пармы» был дебютный — 2016/17. Тогда пермяки заняли последнее, 13 место, при одной победе и 23 поражениях.

«Если резюмировать, то сезон в Лиге ВТБ для нас получился неудачным. Приятный момент — победа в Кубке России, который очень важен для Пермского края»,— заявил по итогам сезона и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков.