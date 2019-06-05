Краевые власти выкупают долю мэрии в «Олимпии-Пермь»

Правительство Пермского края планирует выкупить долю администрации Перми в ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“». Соответствующая поправка в бюджет о выделении средств на эти цели внесена в заксобрание Пермского края. Согласно ей, предполагается потратить на выкуп доли 179,5 млн руб. Выкуп предполагается осуществить в этом году.

ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» создано в 2006 году путем реорганизации одноименного ОАО. Учредителями являются Пермский край в лице минимущества (78,6%) и город Пермь в лице департамента имущественных отношений (ДИО) (21,4%).

Общество занималось строительством одноименного спорткомплекса в Балатово (ул. Мира, 41). Эксплуатируемая часть здания состоит из трех блоков (введены в эксплуатацию в 2005–2006 годах). К ней примыкает неэксплуатируемая незавершенная строительством часть комплекса (еще два блока).

Изначально мэрия Перми и правительство края владели по 50% ООО. Однако в 2006 году краевое правительство погасило за ООО кредит, взятый обществом на строительство комплекса. И доля муниципалитета была размыта.

«Решили просто консолидировать, пусть у нас все будет»,— прокомментировал покупку доли источник в кабмине. Он заверил “Ъ-Прикамье”, что в связи с консолидацией долей приватизация «Олимпии» по-прежнему не планируется.