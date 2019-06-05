Бюджет выделит «Теплоэнерго» субсидию на покупку 13 тыс.мусорных баков

Во внесенных губернатором в заксобрание поправках в бюджет предлагается выделение 115 млн руб. на приобретение ПКГУП «Теплоэнерго» (региональной оператор ТКО) контейнеров для размещения твердых коммунальных отходов.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» на предприятии, сейчас нехватка муниципалитетов Прикамья в контейнерах составляет 13 тыс. единиц. В тарифе оператора на эти цели заложено лишь 37 млн руб. которых хватит на покупку 1, 5-2 тыс. единиц. Дополнительная субсидия поможет предприятию ликвидировать нехватку в контейнрах.

Таким образом, содержание регионального ТКО из бюджета может превысить 1,1 млрд руб. Ранее сообщалось, что предприятие может получить субсидию в 699 млн руб. в связи с планируемым недосбором платы за коммунальную услугу. Напомним, в конце 2018 года на работу «Теплоэнерго» из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. Они были потрачены на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности.

В марте сообщалось, что собираемость платежей составила порядка 20%.