Стоимость реконструкции ул. Строителей может вырасти до 10 млрд рублей

Губернатор Максим Решетников во время общения с жителями в своем аккаунте в Instagram сообщил об удорожании проекта реконструкции ул. Строителей. По словам губернатора, это связано с «приличным» объемом изъятия земельных участков на пути будущей магистрали. «Приходится прорубать дорогу»,— отметил губернатор. Сумму удорожания он не назвал. Ранее весь проект оценивался в 5 млрд руб., теперь, судя по всему, он может подорожать до 10 млрд. Ранее сообщалось, что краевые власти обсуждают строительство одно- или двухуровневой развязки на ул. Вишерской, которая понадобилась из-за невозможности перенесли пути ремонтного депо РЖД. Самый дорогой вариант развязки может обойтись бюджету в 2,5 млрд руб., более простой вариант — в 1,5 млрд руб.

В поправках к бюджету края, вынесенных губернатором в заксобрание на днях, значится несколько крупных трат по ул. Строителей. Так, предполагается направить 285 млн руб. на выкуп земли по ул. Барамзиной, 31. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка на ул. Барамзиной, где находятся планируемые к выкупу объекты, составляет 4 га, кадастровая стоимость — 192,6 млн руб. На нем располагаются несколько зданий и сооружений. В справочной системе 2ГИС по этому адресу числятся различные организации, в том числе автосервисы, шиномонтажные мастерские.

Другая поправка в бюджет предполагает увеличение расходов на строительство автодороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской» в связи с уточнением оценочной стоимости. Увеличение составит 210,4 млн руб. в следующем году и 1,4 млрд руб. в 2021-м.