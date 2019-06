Бюджетно, но качественно

Несмотря на рост предложения гостиничной недвижимости в Петербурге по-прежнему не хватает объектов уровня «две и три звезды». Дефицит будет расти, как и спрос, утверждают эксперты.

Привлекательность Петербурга как туристического центра стабильно повышается. В прошлом году, по официальным оценкам, город посетило около 8 млн человек, по другим оценкам, почти вдвое больше — 15 млн. Вместе с тем, по словам экспертов, в Петербурге наблюдается дефицит недорогих, но качественных средств размещения. В первом квартале этого года в Петербурге отмечен рост числа туристов на 1–2% по сравнению с предыдущим годом. По мнению президента НКО «Рустайм» Анны Виноградовой, это связано с общим ростом внутреннего туризма. На майские праздники Северная столица стала наиболее популярным направлением для отдыха. Некоторые агентства отмечают бум спроса до 50% по сравнению с прошлым годом. Как отмечает Анна Виноградова, цены на гостиницы в Петербурге — одни из самых доступных в стране, даже без учета хостелов. По данным сервиса Aviasales, отели города были признаны самыми недорогими — цены начинаются от 500 рублей с человека за ночь.

Фонд растет

По словам генерального директора отельного оператора PLG Екатерины Лисовской, в 2018 году в Петербурге открылись два отеля международных сетей. Речь идет о Holiday Inn Express на 244 номера и Meninger Saint Petersburg Nikolsky на 158 номеров. В результате на сегодняшний день городской номерной фонд составляет 22,3 тыс. юнитов без учета хостелов и мини-отелей. Из них 7,3 тыс. номеров приходится на категорию «три звезды». «Петербургу не хватает отелей доступного ценового сегмента. При этом спрос на них продолжает расти»,— говорит Екатерина Лисовская.

По словам генерального директора агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлии Липатовой, самыми популярными отелями города в первом квартале 2019 года у деловых путешественников стали четырехзвездочные «Park Inn by Radisson Невский» и «Пулковская», а также «Novotel Санкт-Петербург Центр», Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky и Solo Sokos Hotel Vasilievsky. Из пятизвездочных отелей пользуются наибольшей популярностью So Sofitel St. Petersburg, «Коринтия Санкт-Петербург», «Лотте Отель Санкт-Петербург», Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Radisson Royal St. Petersburg.

По словам заместителя директора, руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, общий объем гостиничного рынка Петербурга с учетом небольших объектов превышает 600 гостиниц, в которых насчитывается в совокупности 30 тыс. номеров. Брендированное предложение составляет 36 гостиниц с общим номерным фондом более 10 тыс. номеров. Это треть всего гостиничного рынка города с точки зрения номерного фонда. Ежегодный прирост брендированного предложения за пять лет составляет в среднем 3% в год. По данным на апрель 2019 года, в его структуре доминируют гостиницы среднего ценового сегмента, составляя 45%.

На троечку

В прошлом году средняя стоимость номера (ADR) в Петербурге увеличилась на 10,4%, загрузка — на 3,5% по сравнению с показателями предыдущего года. При этом доля отелей категории «три звезды» по загрузке составила 66,3%, что на 2,1% больше показателей 2017 года. «В этом году тенденция роста сохраняется. Правда, на сегодняшний день в Петербурге актуален сезонный фактор. Он может приводить к слабой загрузке, невысоким экономическим показателям в низкий сезон и, как следствие, может сказаться на финансовой стабильности отельеров»,— полагает Екатерина Лисовская.

Юлия Липатова считает, что Петербург располагает прекрасной отельной инфраструктурой как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества гостиничного продукта. «Если рассматривать текущее предложение различных категорий, то 55% всех объектов размещения представляют трехзвездочные отели, на четырехзвездочные гостиницы приходится около 9%, а пятизвездочные объекты составляют лишь 2%. Наибольшим спросом у деловых путешественников пользуются сетевые отели уровня "три и четыре звезды", такие как Ibis, Novotel, Hilton»,— отмечает госпожа Липатова.

«В Петербурге по-прежнему не хватает недорогих, но хороших гостиниц категории "две и три звезды", и эта проблема наблюдается уже не первый год. Однако инвесторы не спешат вкладываться в эту сферу из-за специфики работы гостиничного бизнеса Северной столицы: летом здесь загрузка достигает 100% фонда, а зимой резко падает и составляет чуть больше 50%»,— говорит госпожа Виноградова, добавляя, что если хостелы окажутся закрыты, то потребность в недорогих отелях еще больше вырастет.

Генеральный директор компании «Вало Сервис» Константин Сторожев согласен с этим мнением. «В городе действительно наблюдается дефицит бюджетных, но качественных средств размещения»,— отмечает он.

Корпоративный спрос

Спрос на отели среднего сегмента традиционно поддерживали корпоративные клиенты. Так, по словам Юлии Липатовой, в среднем за последние пять лет почти треть компаний размещала своих сотрудников в трехзвездочных отелях, однако в первом квартале 2019 года доля бронирований в этой категории упала до 20%. Самая популярная категория отелей в Петербурге –четырехзвездочные гостиницы. Причем если в среднем за пять лет 52% сотрудников корпораций отдавало предпочтение объектам размещения этой категории, то в первом квартале 2019 года доля достигла уже 61%. На пятизвездочные отели спрос за последние пять лет варьировался в диапазоне от 13 до 17%. В первом квартале 2019 года доля деловых путешественников, останавливающихся в отелях высшей категории, достигла 16%.

Основной объем бронирований корпоративных клиентов приходится не на топ-менеджмент, а на рядовых сотрудников. Как правило, в соответствии с тревел-политикой компаний мидл-менеджменту предоставляются отели уровня «трех и четырех звезд». Независимо от сферы деятельности компаний, наибольшим спросом пользуются либо дизайнерские отели, либо новые сетевые отели. Причем спрос на новые гостиницы настолько высок, что как только в СМИ появляется информация об открытии, компании-клиенты молниеносно реагируют и запрашивают цены и условия бронирования.

Апартаменты как альтернатива

Наиболее востребованными в ближайшее время будут инвест-отели, которые являются следующей эволюционной ступенью развития гостиничного предложения на рынке, считает госпожа Лисовская. По ее мнению, новый продукт — не просто эффективный инструмент для вложения средств и управления доходами. Это проекты, предлагающие новую философию жизни. Современная инфраструктура обеспечивает резидентам максимальный уровень комфорта и высококачественный сервис для всех сфер жизни: работы, путешествий, получения образования, развития и самореализации. «Широкий выбор инвестиционных программ позволяет также инвесторам поступательно развиваться, год от года повышая уровень доходов»,— говорит госпожа Лисовская.

По мнению господина Сторожева, запрет хостелов на фоне дефицита предложения двух- и трехзвездочных отелей придаст новый стимул развитию сегмента апарт-отелей. Именно этот формат может восполнить недостающее предложение. «Апарт-отели, выходящие в сегмент краткосрочной аренды, весьма перспективны. Все больше путешественников отдает предпочтение юнитам в апарт-отелях, а не номерам в гостиницах. У этого размещения есть целый ряд преимуществ, в числе которых стоимость и наличие кухонной зоны»,— говорит эксперт.

Предпочтения

По словам Екатерины Лисовской, гости в последние годы стали более требовательными и вместе с тем более экономными: туристы не хотят платить за те услуги, которыми они не пользуются. Поэтому многие отельные операторы взяли курс на «ненавязчивый» сервис. При этом каждый игрок гостиничного рынка выбирает стратегию, исходя из своих финансовых ожиданий и локации, в которой находится средство размещения. Главных стратегий две: максимальная загрузка при меньшей стоимости номеров, либо более низкая загрузка при более высокой цене размещения.

«Предпочтения туристов в этом году несколько изменились — они стали чаще выбирать гостиницы средней руки. Если в Москве в первом квартале года сильнее всего рос сегмент люкс, то в Петербурге он, напротив, немного упал. Загрузка в высококачественных гостиницах несколько снизилась, и лучшую динамику роста показал средний сегмент»,— рассказывает госпожа Виноградова.

Партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков также отмечает, что потребитель стал более требовательным к уровню сервиса и в целом к атмосфере места. При этом все больше проявляется рациональный подход: мало кто хочет тратить лишние деньги, но каждый хочет получить максимально качественный продукт и сервис. «Индустрия гостеприимства — максимально близкий к людям бизнес, и его успех напрямую зависит от впечатлений аудитории. Именно поэтому необходимо постоянно меняться в ответ на новые ожидания аудитории, предлагая актуальный продукт и сервис. Конечно, для этого необходимо постоянно следить за общемировыми трендами и изучать лучшие практики в смежных отраслях. И "дьявол в деталях" — именно они позволяют сформировать удобное и комфортное пространство. Если еще несколько лет назад главным был дизайн, визуальный эффект от оформления, то теперь — customer experience. Уже на этапе разработки дизайн-концепции продумывается расположение всех элементов, которые могут понадобиться: все должно быть под рукой»,— заключает господин Ползиков.

Мария Панкратова