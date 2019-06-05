Роскачество бросило тень на «Дагомысчай»

Эксперты Роскачества проверили 48 листовых и пакетированных сортов черного чая, среди них оказался и представитель бренда «Краснодарский чай». В местном продукте специалисты обнаружили высокое содержание влаги, избыток которой приводит к образованию плесени. Использующие бренд производители сетуют на то, что представители ведомства не указали конкретного виновника, а эксперты считают, что данное исследование Роскачества нельзя считать релевантным.

Эксперты Роскачества проверили черный чай. Для масштабного исследования специалисты выбрали 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок, в число которых вошел и краснодарский чай. Напиток проверили по 178 показателям качества и безопасности. Учитывалось наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, группы бактерий кишечной палочки, а также содержание золы, кофеина и танинов, массовая доля грубых волокон и др. Также специалисты обратили внимание на содержание влаги, избыток которой позволяет развиваться плесени. По результатам исследования, Роскачество заявило, что в пакетированном чае «Краснодарский» обнаружено плесени в четыре раза больше максимально допустимого законодательством уровня.

Местные производители краснодарского чая недовольны не столько результатами проверок, сколько формулировкой ведомства. «В исследованиях Роскачества были взяты образцы компании «Дагомысчая», реализующего свою продукцию также под брендом «Краснодарский чай». Мы не готовы комментировать ситуацию , которая сложилась у наших коллег. Уверены, что все производители краснодарского чая удивлены тем, что Роскачество заявило бренд, который принадлежит нескольким производителям. Этот единичный случай не говорит о том, что производители не следят за качеством своей продукции», - сказал представитель «Объединения Краснодарский чай».

Выращиванием и переработкой краснодарского чая занимаются в Солохаульском чайном совхозе, Мацестинской чайной фабрике, Адлерской чайной фабрике, Верхнехостинском чайном совхозе, Дагомысском чайном совхозе, в Доме чая Анатолия Погадаева, ЗАО «Хоста-чай» и Лазаревском плодосовхозе. В настоящее время производятся как недорогие сорта для широкого потребления, так и элитные желтый, красный и белый чаи для гурманов по довольно высоким ценам.

В пресс-службе Роскачества “Ъ-Кубань” подтвердили, что речь идет о краснодарском чае, производителем которого является ООО «Дагомыс». В компании «Дагомысчай» сообщили, что доверяют исследованиям собственной лаборатории. «Такого не может быть. Наша лаборатория отслеживает каждую партию, проводятся серьезные исследования. Качество продукта очень высокое», - заявил представитель компании.

Президент ассоциации Росчайкофе Ромаз Чантурия поясняет, что к исследованию нужно относиться с осторожностью. Например, присутствие кишечной палочки нигде в мире не нормируется и не подлежит проверке. «Она погибает при заваривании чая, так как очень чувствительна к высоким температурам, поэтому ни в Европе, нигде вообще на ее наличие продукт не проверяют. С плесенью то же самое - она не опасна и не наносит никакого вреда здоровью, и также погибает во время процесса заваривания. Действительно, плесень может вырабатывать вредное вещество - афлотоксин, оно опасно, но его содержание должно превышать нормы, а они не превышены», - пояснил эксперт. По его словам, никакой проблемы с чаем нет.

Елена Рыжкова