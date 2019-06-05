Россия, Аргентина, Иран поспорят за победу в Петербурге

В Петербурге стартовал 31-й по счету турнир юношеских сборных памяти первого вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Валентина Гранаткина. Участвуют 12 команд, разделенных на три группы. Среди дебютантов соревнований — сборная Аргентины. Нынешний мемориал интересен тем, что на нем впервые выступит как тренер Александр Кержаков, бывший игрок «Зенита», лучший бомбардир российского футбола. Он возглавляет сборную России U-17.

До прошлого года «Мемориал Гранаткина» проводился в начале января, это было первое состязание в спортивном календаре. Юные футболисты (в турнире участвуют сборные, составленные из 17-летних игроков) играли под крышей спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Но начиная с 2018 года турнир перешел на летний формат. Это связано с тем, что в Петербурге появились поля, в том числе тренировочные, для проведения матчей чемпионата мира.

Нынешний турнир проходит на трех аренах: стадионе «Петровский», стадионе в Рощино и стадионе «Турбостроитель». Участвуют 12 сборных, разделенных на три группы. В первой (А) — Россия, Индия, Молдавия и Болгария (играют на «Петровском»), во второй (В) — Греция, Кыргызстан, Турция, Таджикистан (играют на «Турбостроителе»), в третьей (С) — Иран, Аргентина, Россия-2 и Армения (играют в Рощино). Впервые в Петербург приехала сборная Аргентины. В планах организаторов (Российский футбольный союз) — пригласить на состязания команду Бразилии. Ну а «идея фикс» — собрать на берегах Невы сильнейшие сборные из шести конфедераций, входящих в ФИФА: это Европа (УЕФА), Азия и Австралия (АФК), Африка (КАФ), Южная Америка (КАНМЕБОЛ), Северная Америка и Центральная Америка (КОНКАКАФ), Океания (ОФК).

Но это планы на будущее. Сейчас проходит смотр лучших сил юношеского футбола, которые осенью будут бороться за право сыграть на чемпионате Европы своего возраста. «Мемориал Гранаткина» (проводится с начала 1980-х) всегда зажигал новые звезды. В разные годы здесь «засветились» такие футболисты, как Олег Саленко, Игорь Добровольский, Сергей Кирьяков, Александр Мостовой, Артем Дзюба. Из зарубежных — немец Андреас Меллер, француз Марсель Десайи. Неизвестно, каких вершин в футболе достигнут ребята, приехавшие на нынешний турнир. Но среди тренеров есть известные личности. Так, сборную России (U-17) возглавляет Александр Кержаков, знаменитый российский бомбардир (233 гола за карьеру), бывший нападающий «Зенита» и сборной России.

Он был назначен на пост в марте прошлого года при загадочных обстоятельствах. В частности, по этому поводу высказывал недоумение знаменитый тренер Анатолий Бышовец, под руководством которого отечественный футбол добился последнего успеха на уровне сборных: его команда выиграла Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Бышовец говорил, что после завершения карьеры игрока получил для тренировок группу 12-летних мальчиков и вел их несколько лет, прежде чем ему доверили национальную сборную. Кержаков повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, его назначили тренером сборной «по звонку», как это часто бывает в разных сферах жизни. Надо отдать должное Александру: учебу в Высшей школе тренеров (ВШТ) он оплатил из собственного кармана — лицензия категории А обошлась в 350 тыс. рублей. Часто бывает так, что на тренеров учатся еще действующие футболисты без отрыва от карьеры, за них платят клубы. Кержакову помогает тренировать сборную Владимир Быстров, еще один начинающий тренер. Правда, сам он утверждает, что еще не завершил карьеру игрока. Просто пока без клуба. Ранее Быстров выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар», «Тосно» (клуб исчез с футбольной карты.— “Ъ”). В этой компании не хватает Андрея Аршавина и Игоря Денисова, других знаменитых в прошлом игроков «Зенита». Последний только на днях объявил о завершении карьеры (последний клуб — московский «Локомотив»), Аршавин работает экспертом на ТВ и, как и Александр Кержаков, занимает должность советника генерального директора ФК «Зенит».

«Мемориал Гранаткина» открыли во вторник футболисты Молдавии и Болгарии, сыгравшие на «Петровском» 0:0. Вечером на газон стадиона, где когда-то играл «Зенит», вышли команды России и Индии. Турнир продлится до 14 июня. В полуфинал выйдут три победителя групп, а также сильнейшая из команд, занявших вторые места. В турнире участвует команда России-2, под флагом которой выступают сильнейшие футболисты Петербурга.

Юрий Балетов