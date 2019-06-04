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Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ   |  купить фото

Оксана Эсаулова стала директором издательского дома «Липецкая газета»

Директором областного издательского дома «Липецкая газета» назначена Оксана Эсаулова, ранее работавшая директором МАИУ «Мой город Липецк» (издатель городского еженедельника «Газета первый номер»). Об этом сообщает пресс-служба администрациии Липецкой области. Ранее издательский дом возглавлял Петр Игнатов. О причинах кадровой замены не сообщается.

Госпожа Эсаулова родилась в 1986 году. Трудовую деятельность начинала редактором спецпроектов в региональном журнале «Эксперт-навигатор», затем стала его ответственным редактором. В 2010 году работала главредом бизнес-справочника «ТОП100РЕГИОН», с 2010 по 2012 годы — специалистом PR-службы липецкого реготделения «Опоры России», затем до 2017 года — пресс-секретарем местного филиала «Ростелекома».

Валерия Розбот


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