В Минкульте КБР провели выемку документов

В Нальчике 4 июня в помещении, где располагается министерство культуры Кабардино-Балкарии, силовики провели выемку бухгалтерских документов. Прошли обыски и в кабинетах руководителей министерства. По неофициальной информации, должностные лица министерства подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами, которые похищались через заключение контрактов на подготовку телевизионных программ. Контракты, по информации источника “Ъ” в правоохранительных органах, заключались с телекомпанией НОТР. Сумма ущерба бюджету составляет, по предварительной информации, порядка 20 млн руб.

Официальные лица пока никак не комментируют действия силовиков. Не поступило официальных комментариев и от силовиков.

Осенью 2018 года в КБР уже был скандал с государственным медиахолдингом ГКУ «КБР-Медиа» в связи с нарушением режима труда и оплаты съемочных групп.

Александра Ларинцева, Пятигорск