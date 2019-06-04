Сенатор Сергей Лукин: «Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций»

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Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации. В своем докладе сенатор заявил о необходимости продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.



Отметим, что с 2012 г. улучшение условий предпринимательской деятельности входит в число основных приоритетов экономического развития России. Работа велась, в частности, по таким направлениям, как сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере, установление исчерпывающих перечней процедур в строительстве, создание условий для перехода на электронную форму предоставления услуг. В настоящее время существенно сократился срок получения разрешения на строительство. Проделана значительная работа по унификации процедур подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Однако актуальных задач по-прежнему немало.

В преддверии парламентских слушаний сенатор от Воронежской области провел серию консультаций с застройщиками региона, и в ходе своего выступления основное внимание уделил проблемам, с которыми сталкиваются строители, переживающие в настоящее время непростой переходный период к проектному финансированию отрасли.

– Мы понимаем, что основа выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» – это синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций, – подчеркнул Сергей Лукин. – При этом до сих пор остается нерешенным ряд вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий, несмотря на то, что именно на такие проекты делается ставка при массовом строительстве.

По словам парламентария, одной из основных проблем строительных организаций при подключении объектов капитального строительства к инженерным сетям является стоимость такого подключения. Она определяется в порядке, установленном Правительством РФ, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. При этом ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки едины для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации. Однако стоимость присоединения, рассчитанная с применением ставок платы за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных ставок, в среднем в 2-3 раза выше, чем стоимость тех же мероприятий, рассчитанная с применением сметных нормативов на основании разработанной проектной документации.

Сетевая организация ПАО «МРСК Центра» фактически принуждает заявителей к подаче заявки и заключению договора на своих условиях. Примерами могут служить попытки различных застройщиков и территориальных сетевых организаций на территории Воронежской области заключения договоров об осуществлении технологического присоединения к сетям ПАО «МРСК Центра», когда были выданы оферты договоров стоимостью технологического присоединения от 90 тыс. до 420 тыс. руб. за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности.

На плечи застройщика ложатся расходы по строительству как внутриквартальных, так и внеплощадочных сетей. При этом построенные объекты электроснабжения – собственность ПАО МРСК.

– Строительство сетей за счет застройщика и дальнейшая передача в собственность ресурсоснабжающей организации – это, по сути дела, передача готового бизнеса, на котором ресурсоснабжающие организации в дальнейшем зарабатывают прибыль. Парадоксальная ситуация, но она на сегодняшний день существует, – прокомментировал Сергей Лукин.

Также сенатор подчеркнул что в связи с переходом отрасли на проектное финансирование возникает дополнительная проблема: банки попросту не будут финансировать прокладку внеплощадочных магистральных сетей, находящихся за пределами выделенных земельных участков под строительство.

Член Совета Федерации положительно оценил предложение АО «ДОМ.РФ», согласно которому предусматривается возможность создания механизма, при котором в договоре технологического присоединения отражаются взаимные обязательства сетевой организации и застройщика. Ресурсоснабжающая организация должна в указанные сроки и за свой счет или же на заемные средства обеспечить планируемый земельный участок для комплексного освоения объектами инженерной инфраструктуры. А застройщик обязуется в сроки, указанные как в договоре подключения, так и в договоре комплексного освоения территории, осуществить реализацию проекта комплексного освоения со строительством внутриквартальных сетей и объектов жилищного строительства. При этом внутриквартальные сети (до объектов строительства) могут быть построены в рамках договора техприсоединения по договоренности сетевой организации и застройщика.

Сергей Лукин обратил внимание участников парламентских слушаний на то, что необходимо исключить ситуацию, когда потребитель, по сути, платит дважды: НДС и налог на прибыль заложены как при формировании тарифа в инвестпрограмме, так и при покупке жилья.

Напомнил в своем выступлении Сергей Лукин и о необходимости скорейшего решения вопроса так называемых «бумажных мощностей», влияющего на стоимость техприсоединения. В регионах существуют неиспользуемые электрические мощности, зарезервированные потребителями – согласно статистике, их доля составляет 30-40 процентов. При этом они не могут быть предоставлены инвесторам, желающим подключиться к электрическим сетям, а экономических стимулов для отказа от избыточных мощностей у потребителей на сегодняшний день нет. В конце 2018 года данный вопрос был проработан Советом Федерации совместно с Министерством энергетики, однако соответствующее Постановление Правительства до сих пор не опубликовано. В ответ на вопрос Сергея Лукина о текущей стадии работы над постановлением, заместитель министра энергетики и заместитель министра строительства и ЖКХ пояснили, что в настоящее время текст постановления дорабатывается Минстроем.

В числе принципиально важных вопросов Сергей Лукин отметил необходимость субсидирования строительства инженерных коммуникаций для застройщиков. Он также напомнил о том, что Минстроем высказывалось предложение возмещения до 25 процентов затрат, понесенных застройщиком при переселении из ветхого и аварийного жилья, однако на сегодняшний день соответствующий законопроект в Государственную Думу так и не внесен.

С высказанными Сергеем Лукиным замечаниями солидарен аудитор Счетной палаты Юрий Росляк, заявивший, что абсолютно правомерно стремление разобрать те проблемы, которые мешают нормальной эффективной работе по достижению целей, обозначенных в национальных проектах, и примером может являться именно нацпроект «Жилье и городская среда».

По информации Счетной палаты, в ходе проверок выявляются такие факторы риска, как неопределенность потенциала земельных участков, инженерного обеспечения территории и перспектив снижения высокой стоимости подключения к технологическим сетям. Отдельно Юрий Росляк отметил такую проблему, как неопределенность перспектив финансово-хозяйственной деятельности организации, когда именно предприниматель должен оплатить стоимость всей инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта на предполагаемой территории, в результате чего цена жилья становится запредельной.

– При этом мы говорим о том, что сегодня жилье должно быть доступно гражданам со средним уровнем дохода, а с государственной поддержкой – и ниже среднего. Эти обременения нужно снимать с бизнеса и брать на уровень государственной власти, если мы хотим добиться соответствующих результатов, – убежден аудитор Счетной палаты.

Однако начинать, по мнению Юрия Росляка, нужно с создания системы опережающего градостроительного планирования в рамках схем территориального планирования:

– Речь идет о том, что генеральные планы всех поселений должны предусматривать развитие в том числе селитебных территорий как минимум до 2035 года. Под них необходимо должны быть четко сформированы проекты планировок в режиме разрешенного по плотности, этажности, объемам соцкультбыта, близости к культурным, природным и иным объектам строительства на этой территории. И самое главное – разработаны схемы инженерного обеспечения и их трансформация. Эти планы должны быть выстроены в генеральную схему.

Отметив, что для решения поставленных задач нужна взаимоувязка всего массива федеральных, ведомственных, региональных нормативно-правовых актов, Сергей Лукин поддержал создание рабочей группы, которая должна выполнить функцию стратегического государственного планирования по данному направлению.

По итогам парламентских слушаний принят проект рекомендаций в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, органов государственной власти субъектов Федерации, направленных на дальнейшее формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли.

Ольга Вороновская