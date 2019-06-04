«Нижегородэлектротранс» опять уведомили о возможном отключении

По сообщению ПАО «ТНС энерго НН», задолженность МП «Нижегородэлектротранс» за потребленную электроэнергию составляет 129,7 млн руб. «Гарантирующий поставщик неоднократно обращался в МП и администрацию Нижнего Новгорода по вопросу погашения задолженности. Однако до настоящего времени ни должником, ни администрацией города действенных мер по ее урегулированию не предпринято», — сообщили в «ТНС энерго НН», добавив, что трамвайно-троллейбусному предприятию направлено соответствующее уведомление об ограничении энергоснабжения. «Нижегородэлектротрансу» предложено оплатить по договору 20,6 млн руб. задолженности за май, в противном случае с 13 июня будет ограничено энергоснабжение муниципального перевозчика.

Иван Сергеев