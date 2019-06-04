Белгородский хладокомбинат увеличил объем реализации при уменьшении выручки

Крупнейший в Белгородской области производитель мороженого АО «Белгородский хладокомбинат» увеличил объем реализации мороженого по итогам 2018 года на 3,7% до 8,77 тыс. т — с 8,46 тыс. т в 2017-м. Такие данные приводятся в годовом отчете компании. При этом выручка от продажи сократилась за год на 5% — с 995,5 до 945 млн руб. Это объясняется изменением структуры ассортимента в сторону более дешевых позиций, что в компании связывают с ростом объема производства в 2018 году мороженого под торговые марки сторонних производителей на 567 т. Они относятся к низкому ценовому сегменту, отмечают в компании. Показатель валовой прибыли соответственно тоже уменьшился на 2,2 млн руб. (1,4%), до 148,8 млн руб.

Выручка от продаж по итогам 2018 года тоже сократилась — с 1,1 до 1,04 млрд руб., на 5%. При этом чистая прибыль выросла с 11,2 до 38,36 млн руб. Как следствие, увеличился и показатель рентабельности деятельности, составив 3,7% при факте 2017 года 1%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Белгородский хладокомбинат» основано в 1994 в Белгороде. Крупнейшими учредителями являются Ольга Кулешова (24,86%) и Георгий Бузиашвили (24,51%), который также занимает должность гендиректора компании. Производит мороженое под торговыми марками «Бодрая корова», «Бумеранг», «Лимонайс», «Лакомый кусочек» и другими.

О том, почему даже непрофильные инвесторы выходят на рынок кондитерских изделий, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «“ЭКО-культура” оставит Китай на сладкое».

Мария Старикова