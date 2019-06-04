Нижегородская область рассчитывает перейти на раздельный сбор мусора с 2020 года

В Нижегородской области за лето планируется организовать раздельный вывоз ПЭТ пластика, сообщает пресс-служба правительства региона. Полноценный раздельный сбор планируется организовать с 1 января 2020 года. Для этого необходимо установить во дворах домов отдельно контейнеры для «сухого» мусора – пластика, картона, стекла и бумаги, и отдельно – для остального.

Раздельный сбор мусора поможет жителям снизить плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – за сортировку «сухого» мусора ненужно будет платить.

Всего в регионе создано 18,5 тыс. контейнерных площадок. Необходимо создать еще 16 тыс., в том числе и для раздельного сбора мусора и крупногабаритных отходов.

Анастасия Еремина