В Ростове жителя Таганрога будут судить за хранение большой партии черной икры

Суд в Ростове рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Таганрога, подозреваемого в хранении для сбыта недоброкачественной икры осетровых пород рыб, внесенных в Красную книгу (ч. 1 ст. 238 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 29 марта этого года правоохранители нашли в доме мужчины большую партию недоброкачественной черной икры амурского осетра, которую подозреваемый хотел продать. Как показало исследование, употребление этой икры могло вызвать у человека как изменения пищеварительной системы, так и общие изменения в организме, которые опасны для здоровья.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Кристина Федичкина