Кубань представит на ПМЭФ 58 инвестпроектов на 300 млрд рублей

На Питерском экономическом форуме Краснодарский край планирует подписать с инвесторами 58 проектов стоимостью 300 млрд руб., сообщил в своем Твиттере губернатор края Вениамин Кондратьев. «Кубань готова к мероприятию. Наш стенд уже ждет первых посетителей. В этом году кубанская экспозиция в Петербурге занимает 590 кв м. В центре внимания – инвестиционный ресторан Краснодарского края. В его меню – 58 инвестиционных проектов на общую сумму более 300 млрд руб.», – написал господин Кондратьев.

Ранее директор департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков сообщал, что заключение договоров на ПМЭФ планируется в таких отраслях, как сельское хозяйство, логистика, машиностроение. Другие подробности не раскрываются. В этом году край выступает на форуме организатором двух круглых столов, посвященных развитию виноделия и киноиндустрии. Кроме того, на стенде Краснодарского края впервые пройдет «цифровой завтрак», на котором будут обсуждаться вопросы цифрового развития страны.

Питерский экономический форум состоится 6-8 июня на площадке «Экспофорума». Кубань принимает участие в ПМЭФ с 2012 года. В прошлом году на нем было подписано шесть соглашений стоимостью 19,5 млрд руб.

Андрей Ульченко