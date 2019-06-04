Новый Land Rover Defender прошел испытания в Кении

Компания Land Rover рассказала о предсерийных испытаниях нового внедорожника Defender.

Тестовый прототип был передан некоммерческой организации Tusk Trust, которая занимается сохранением природы в Африке. Машина работала в заповеднике Борана в Кении, перевозя оборудование и продовольствие, а также помогала в защите популяции львов.

Defender во время тестов форсировал реки, буксировал тяжелые прицепы и преодолевал бездорожье. Автомобиль не отличался от серийного за исключением дополнительного воздухозаборника-шноркеля и новой камуфляжной окраски в цветах африканского ландшафта, которая скрывала еще не представленную машину.

Напомним, ранее появилась информация, что новый Land Rover Defender будет представлен в 2019 году.