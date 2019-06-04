Парки и скверы Краснодара перейдут на содержание города

Осенью этого года перестанет существовать краснодарское МУП «Парки, инвестиции, туризм». Вместо него будет создано муниципальное казенное учреждение, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе сегодняшнего брифинга в городской администрации.

«Все парки Краснодара, я имею в виду центральные парки, надо забрать на содержание города. Сегодня они находятся на хозрасчете. И мы видим удручающее состояние. Из года в год все приходит в упадок. Конечно, нам надо все это исправлять. Это любимые места отдыха горожан, и они должны становится лучше», - заявил глава краевого центра.

Также градоначальник сообщил, что 2019 году в городе планируется благоустроить шесть зеленых зон. Информацию с проектами установят в скверах и парках, чтобы горожане могли ознакомиться с проектными решениями. «Там будет полностью вся информация: как будет выглядеть обновленный сквер или бульвар, какие посадят деревья и кустарники, сколько их будет, какие установят лавочки и урны», - сообщил господин Первышов.

Василий Хитрых