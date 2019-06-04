Росздравнадзор запретил использование чешского облучателя, убившего пациентку

Росздравнадзор приостановил использование на территории России аппарата гамма-терапии чешского производства Teragam. Соответствующий приказ 3 июня подписал руководитель службы Михаил Мурашко. Действие запрета продлится до окончания проверки инцидента в воронежском онкодиспансере, где 22 мая во время плановой процедуры в облучателе погибла женщина. «После этого будет принято решение о дальнейшем его использовании»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Росздравнадзора. Уточнить общее количество используемых в России аппаратов данного типа там затруднились.

Напомним, гибель 51-летней пациентки диспансера произошла в результате сдавливания ее тела между столом и коллиматором аппарата. По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Андрей Прах, Воронеж