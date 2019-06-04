МЖК «Краснодарский» оставит в центре города розлив масла и производство майонеза

Масложировой комбинат «Краснодарский» оставит на производственной площадке в центре кубанской столицы розлив масла и производство майонеза. Об этом глава города Евгений Первышов сообщил сегодня, 4 июня, на брифинге в администрации краевого центра. По его словам, он встречался с генеральным директором МЖК и убедил его оставить часть производств на старой площадке.

«Тем более майонез в шайбах пользуется большой популярность, все его любят. Я тоже. Наверное, для него это был главный довод», - рассказал градоначальник.

Как сообщал “Ъ-Кубань” в конце мая гендиректор холдинга «Юг Руси» Александр Гребенщиков сообщил на встрече с господином Первышовым, что МЖК «Краснодарский» не будет полностью ликвидировать производство в центре города. Ранее в СМИ муссировалась информация о том, что с 1 июля предприятие прекращает свою работу в Краснодаре, что связано со сложной логистикой, из-за которой поставщики не хотят везти сырье, и предприятие работает убыточно.

«Хозяин холдинга не допускает возможность того, что на предприятии останутся опасные производства. Соблюдение требований безопасности требует от него больших затрат и вложений», - сказал Евгений Первышов.

Василий Хитрых