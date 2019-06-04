Михаил Гапонов удостоен награды «Золотой фонд финансового рынка»

Банк «Ассоциация» и лично Председатель Правления Михаил Гапонов были отмечены наградами ежегодной международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина.

30 мая 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XV ежегодной международной премии журнала «Банковское Дело» в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Банк «Ассоциация» был признан самым динамично развивающимся банком, а Михаил Гапонов получил награду в номинации «Золотой фонд финансового рынка» за многолетнюю успешную работу и большой личный вклад в развитие регионального бизнеса.

Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора, укрепление экономической стабильности страны.

Банк «Ассоциация» входит в число лидеров самостоятельных кредитных организаций Нижегородской области и занимает 90 место в рейтинге 100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes.

За 2018 год кредитный портфель банка вырос на 45,6% и достиг на 1 января 2019 года 8 млрд руб. Во время награждения было отмечено, что за прошлый год в Нижегородской области всеми банками, в том числе федеральными, по программе льготного кредитования МСП было выдано 4,7 млрд руб., из которых 2,7 млрд руб. выдал банк «Ассоциация».

Михаил Гапонов является Председателем Правления банка 22 года. За это время он вывел банк на лидирующие позиции.

«Эти награды — большая честь для меня. Спасибо за высокую оценку нашей работы. Мы всегда помним, что должны быть нужны и власти, и населению, и бизнесу. Вот тогда можно утверждать, банк на территории востребован и со своими задачами справляется», –сказал Михаил Гапонов.