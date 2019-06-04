Пригородный транспорт выведут отдельно

Эту проблему нижегородцы вновь обсудили с представителями мэрии.

В настоящий момент на въезде и выезде с территории конечного пункта пытаются по одной полосе в оба направления разъехаться все. А это почти 100 маршрутов муниципального, пригородного и частного транспорта. Решение принято - выезд пригородного транспорта выведут на отдельную полосу. Как это было и раньше, автобусы, которые курсируют в населённые пункты районов области, уезжать с автостанции будут прямиком на «старокстовскую» трассу, ведущую в Большую Ельню. Это позволит существенно разгрузить транспортные потоки, заявил заместитель главы города Роман Колосов:

Новую схему движения обещают организовать в ближайшее время. Конкретных решений ждут и сами водители автобусов.

Вместе с организацией движения в городской администрации планируют решить и пешеходный вопрос. Также за время лета должен появиться новый и удобный тротуар вдоль забора автостанции.