ПСО «Казань» приступило к работам на «Восточном» — глава «Роскосмоса»

10 июня, понедельник
Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина продолжило строительство второй очереди космодрома «Восточный», заявил ТАСС глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что лично следит за ходом работ в режиме онлайн.
«Сейчас идут работы по выемке грунта»,— сообщил господин Рогозин.
Ранее стало известно, что ПСО продолжит строительство после паузы в работе. Стороны намеревались расторгнуть контракт, однако в итоге «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить».