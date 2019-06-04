ПСО «Казань» приступило к работам на «Восточном» — глава «Роскосмоса»

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина продолжило строительство второй очереди космодрома «Восточный», заявил ТАСС глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что лично следит за ходом работ в режиме онлайн.

«Сейчас идут работы по выемке грунта»,— сообщил господин Рогозин.

Ранее стало известно, что ПСО продолжит строительство после паузы в работе. Стороны намеревались расторгнуть контракт, однако в итоге «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить».

“Ъ-Казань”