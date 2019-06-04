СПЧ заявило о необходимости пересмотра размера компенсации за аварийное жилье после визита в Татарстан

Выкупную стоимость аварийного жилья необходимо привести «в соответствие с требованиями справедливости», заявил председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, СПЧ планирует инициировать изменения в Жилищном кодексе России.

Напомним, в марте члены совета по правам человека посетили Татарстан и провели встречу с «аварийщиками» из Альметьевска и Зеленодольска, где власти республики предлагают выкупную стоимость за 1 кв. м их старого жилья в размере 11 тыс. руб. при среднерыночной стоимости по региону — 46,17 тыс. руб. Новые квартиры гражданам предлагают приобрести на условиях соципотеки.

«Если жилье в центре города, это будет достаточно высокая стоимость. А если в сельской местности, это будут просто копейки, и, конечно, за такие деньги человек не сможет приобрести ничего»,— добавил господин Федотов.

Подробнее о работе правозащитников СПЧ с аварийщиками из Татарстана читайте в материале «В том-то и фокус, что ничего не нарушено по закону».

“Ъ-Казань”