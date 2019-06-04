ВТБ кредитует ГК «Арсенал Недвижимость» на 3,1 млрд рублей

ВТБ кредитует ГК «Арсенал-Недвижимость» в размере 3,1 млрд рублей сроком на три года с использованием эскроу-счетов. Заемные средства предоставляются компании в рамках проектного финансирования строительства трех новых корпусов ЖК «Энфилд» в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Сдача первых корпусов запланирована на конец 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кредитный портфель ВТБ в сегменте малого бизнеса в Петербурге и Ленобласти по итогам 2018 года превысил 80 млрд руб.