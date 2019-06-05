Полмиллиарда на «автобусные» долги

Арбитражный суд Челябинской области обязал муниципальное образование «город Челябинск» выплатить 576,1 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-банкрота «Челябинский автобусный транспорт». Год назад суд принял решение о привлечении муниципалитета к ответственности, однако сумма была не установлена до окончания расчетов с кредиторами. В мэрии Челябинска говорят, что решение суда будет исполнено, хотя денег на это в бюджете не заложено. Администрация попросила суд о трехлетней рассрочке погашения долга. По словам экспертов, изменения закона о банкротстве значительно увеличили шансы кредиторов на привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и возврат долгов.



Арбитражный суд Челябинской области принял решение о взыскании с муниципального образования «город Челябинск» за счет казны 576,1 млн руб. в пользу обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ) в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц — экс-руководителей Эдуарда Маховского и Сергея Афанасьева, а также учредителя — комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города (КУИЗО), в июне 2017 года в суд направил конкурсный управляющий МУПа Дмитрий Лазарев по решению общего собрания кредиторов. Он просил взыскать с ответчиков в пользу ЧАТ более 878 млн руб. В июне 2018 года Арбитражный суд региона частично удовлетворил это заявление и привлек к ответственности муниципальное образование «город Челябинск». При этом сумма взыскания не была установлена «до окончания расчетов с кредиторами».

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий сообщил, что мероприятия конкурсного производства, направленные на пополнение конкурсной массы и расчеты с кредиторами, завершены. В результате размер непогашенных требований составил 576,1 млн руб.

«Расчет конкурсного управляющего с учетом поступившего реестра требований кредиторов должника проверен и признан арифметически верным. Каких-либо обстоятельств, влекущих уменьшение размера субсидиарной ответственности, арбитражный суд не установил, о наличии таких обстоятельств не заявлено. При таких обстоятельствах заявление конкурного управляющего подлежит удовлетворению», говорится в решении суда.

Основным кредитором МУП ЧАТ является управление ФНС России по Челябинской области. Согласно протоколу с последнего собрания кредиторов от 30 мая, сумма требования налоговиков составляет почти 410 млн руб.

В администрации Челябинска “Ъ-Южный Урал” сообщили, что не будут оспаривать сумму взыскания. «Решение суда будет исполнено, но деньги на данный момент в бюджете города не заложены. Сейчас мы обратились в суд с просьбой о рассрочке выплаты этой суммы на три года. Судебное заседание пока не назначено»,— говорит начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

По словам партнера юридической компании MGP Lawyers Дениса Быканова, «дают свои плоды» нововведения федерального закона о банкротстве, которые сделали «мертвые правила» о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц работающими.

«Ситуация с данным делом осложняется еще и тем, что администрация привлекалась к субсидиарной ответственности за нарушения, совершенные в довольно короткий период действия прокредиторской редакции правил о субсидиарной ответственности. Сейчас действует более мягкая форма. Если ранее контролирующее лицо могло быть привлечено к ответственности за совершение любой подозрительной сделки, то теперь “проникнуть через корпоративную вуаль” можно лишь, если такая сделка повлекла существенный вред для компании. Таким образом, муниципальное образование совершенно обоснованно и, более того, справедливо привлечено к субсидиарной ответственности, от которой ему не удастся легко избавиться»,— говорит эксперт. Однако, по его словам, в конкурсном производстве субсидиарным должникам иногда удается, посредством подставных покупателей, снизить размер своей ответственности за счет покупки на конкурсных торгах требований к самим себе со скидкой.

Юлия Гарипова