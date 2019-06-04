Seat представил электромобиль Mii electric

Seat Mii electric. Фото: Seat

Seat Mii electric. Фото: Seat

Seat Mii electric. Фото: Seat

Модель построена на базе Skoda Citigo-e iV и отличается от чешской модели только оформлением кузова и интерьера. Переднеприводный Mii electric оснащается 83-сильным электромотором и батареей на 36,8 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в 260 км, что на 5 км меньше, чем у электромобиля Skoda.

Для электрохэтчбека Seat предложены два варианта оснащения и пять пакетов опционального оборудования (Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge и FAST (DC Charging)). Mii electric стал первой в истории испанского автопроизводителя моделью с поддержкой сервиса Seat Connect, позволяющего контролировать ряд параметров машины с помощью смартфона.

На европейский рынок Seat Mii electric выйдет в сентябре 2019 года. Напомним, премьера Skoda Citigo-e iV, ставшего первым серийным электромобилем чешского бренда, состоялась в мае 2019 года.