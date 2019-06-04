Прокуратура проверила содержание орангутанов в «Сафари парке» Краснодара

Прокуратура Карасунского округа проверила распространенную в соцсетях информацию о ненадлежащем содержании орангутангов в зоопарке «Сафари парк», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Нарушения не выявлены.

Прокурорскими сотрудниками установлено, что обезьяны живут вольере площадью 200 м2 и высотой 6 м. В помещении есть естественная вентиляция и установлен кондиционер. На момент проверки температура в вольере составляла 21,6°С. Не выявлены нарушения и в рационе питания орангутангов. Животные здоровы.

В феврале и апреле 2019 года в этом же зоопарке в ходе прокурорской проверки были выявлены несколько нарушений. В отношении владельцев животных было возбуждено четыре административных дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение правил заготовки, хранения продуктов животноводства). Виновные были оштрафованы, сейчас нарушения устранены.

Андрей Ульченко