Организация ПМЭФ обойдется почти в 2 млрд рублей

Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 6–8 июня, обойдется в 1,95 млрд руб., сообщили BBC в пресс-службе организатора форума, фонда «Росконгресс». Эта сумма составляет 65% от общей стоимости, уточнили в «Росконгрессе», так что весь бюджет ПМЭФ может достигнуть 3 млрд руб.

Государство ежегодно выделяет на форум около 40 млн руб., поэтому основные расходы на организацию ложатся на партнеров форума, подчеркивает BBC. В пресс-службе «Росконгресса» уточнили, что средства госкомпаний-партнеров и участников ПМЭФ покрывают более двух третей расходов, остальное оплачивают за счет регистрационных взносов.

Во сколько обойдется пакет генерального партнера — неизвестно, информация об этом официально нигде не опубликована. Однако, отмечает BBC, один из генеральных партнеров ПМЭФ, компания «Ростех» разместила закупку под названием «Предоставление статуса генерального партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года» на 35,6 млн руб.

Генеральный спонсор форума — госбанк ВТБ. Генеральными партнерами ПМЭФ-2019 стали госкомпании «Роснефть», Сбербанк, «Газпром», «Ростех», «Российский экспортный центр», «Дом.рф» и российская национальная платежная система «Мир». Из частных — только банк «Тинькофф», из иностранных — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо и принадлежащая ей Sabic.